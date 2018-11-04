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تعليم

لا للإرهاب.. وقفة تضامنية مع أسر شهداء حادث المنيا بآداب المنوفية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:11 م
صدى البلد
مروة فاضل
نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الآداب جامعة المنوفية ، تحت رعاية الدكتور أسامة مدني عميد الكلية والدكتورة ايملي حمادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقفة احتجاجية تحت شعار ( لا للإرهاب ) وذلك تضامنا مع أهالي ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي من قبل إرهابيين أطلقوا النيران على الأتوبيس المتجه إلي دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

جاء هذا الاحتجاج تضامنا مع القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية ومكافحة الإرهاب ودعم الجيش والشرطة.

وشارك في الوقفة الطلاب من مختلف أقسام الكلية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورائد أسرة (طلاب من أجل مصر ) الدكتور إسماعيل يوسف، وأعضاء الاسرة، ومشرف الأسرة محمد عبد الرؤوف، والطالب إسلام حجازي مقرر الأسرة.
لا للإرهاب.. وقفة تضامنية مع أسر شهداء حادث المنيا بآداب المنوفية
لا للإرهاب.. وقفة تضامنية مع أسر شهداء حادث المنيا بآداب المنوفية
لا للإرهاب.. وقفة تضامنية مع أسر شهداء حادث المنيا بآداب المنوفية
لا للإرهاب.. وقفة تضامنية مع أسر شهداء حادث المنيا بآداب المنوفية
لا للإرهاب.. وقفة تضامنية مع أسر شهداء حادث المنيا بآداب المنوفية
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