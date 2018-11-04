وزارة المالية توافق على دعم مجازر الشرقية بـ5ر1 مليون جنيه

وافقت وزارة المالية على تعزيز مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بمبلغ 1.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2018 /2019 لسداد مستحقات العاملين لصالح صندوق التأمين على المذبوحات بالمديرية.





وأكدت الوزارة على دعم مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بمبلغ 3.8 مليون جنية وذلك في العام المالي 2018/ 2019، كدعم مالي لموارد صندوق التأمين على المذبوحات لاستكمال سداد مستحقات العاملين علي الباب الاول (الفصل الاول) المستقل حتي نهاية العام المالي 2018 /2019.



