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أخبار البلد

وزارة المالية توافق على دعم مجازر الشرقية بـ5ر1 مليون جنيه

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:39 م
صدى البلد
محمد غالي
وافقت وزارة المالية على تعزيز مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بمبلغ 1.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2018 /2019 لسداد مستحقات العاملين لصالح صندوق التأمين على المذبوحات بالمديرية.

وأكدت الوزارة على دعم مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية بمبلغ 3.8 مليون جنية وذلك في العام المالي 2018/ 2019، كدعم مالي لموارد صندوق التأمين على المذبوحات لاستكمال سداد مستحقات العاملين علي الباب الاول (الفصل الاول) المستقل حتي نهاية العام المالي 2018 /2019.

وأشارت إلى أن جملة ما تم تدبيره لهذا الغرض من وزارة المالية مبلغ 5.3 مليون جنيه.
وزارة المالية توافق على دعم مجازر الشرقية بـ5ر1 مليون جنيه
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