نصائح مهمة قبل شراء حلوى المولد النبوي

قال الدكتور مروان سالم، خبير الغذاء والدواء، إن حلوى المولد النبوى من الأشياء الجميلة التي توارثناها فى بلادنا ولها بهجتها الخاصة عند الصغار والكبار لذا لايمكن الاستغناء عنها أبدا.





وأضاف " سالم "، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعض الحلوى المتواجدة فى الأسواق تكن غير صالحة للتناول بسبب سوء التخزين أو صناعتها فى أماكن غير مرخصة "تحت بير السلم" أو مصنوعة بخامات رديئة مما يسبب أضرارًا كثيرة على صحة الإنسان خاصة أن التخزين السيئ للحمص والسودانى وجميع أنواع المكسرات يجعلها عرضة لتراكم الفطريات التى تفرز مادة الأفلاتكسن السامة.





ونصح بعدم الانسياق وراء المنتجات ذات الأسعار الزهيدة دون مراعاة تأثيرها على صحتنا وإذا كان لابد من التوفير فيمكنكم شراء كميات قليلة من مصدر موثوق أو إعدادها فى المنزل.