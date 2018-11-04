كلاكيت تاسع مرة .. الطائر المبكر يواصل تصدره يوتيوب مصر

حقق المسلسل التركي "الطائر المبكر"، نسبة مشاهدة عالية في مصر، رغم عرضه على الفضائيات التركية فقط، حيث تمكن من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، للأسبوع التاسع على التوالى.



واقتربت نسبة مشاهدة الحلقة الـ17 من المسلسل، من تحقيق ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة فى خلال 24 ساعة، حيث احتلت 30فى القائمة التى تضمن 50 مركز .



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى يدخل فيها مسلسل الطائر المبكر قائمة الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، حيث حققت الحلقتين العاشرة والحادية عشرة منه، ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة في يومين فقط.