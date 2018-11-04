أسطورة ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح ويتحدث عن تكرار إنجاز الموسم الماضي

أكد روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول السابق، على ثقته في قدرات المصري الدولي محمد صلاح نجم الريدز الحالي وقدرته في إحراز المزيد من الأهداف هذا الموسم.



وأضاف نجم ليفربول السابق في تصريحات صحفية : - بالنسبة له تكرار ما قام به في الموسم الماضي هو أمر أقرب للمستحيل، أنا غير واثق إذا كان يجب أن نتحدث عن وجود معاناة بالنسبة له في التسجيل، فهو لا يزال يسجل الأهداف، لكن بالطبع ليس بمعدل التسجيل في الموسم الماضي.



وأكمل: - "بالنظر لمعدل أهدافه فى مباريات هذا الموسم لن تجده سيئًا، أعتقد أننا جميعًا مذنبون في هذا بعد أن انجرفنا بعيدًا الموسم الماضي، لقد بدأ يظهر بشكل أفضل قليلًا حاليًا، وعاد للتسجيل بمعدلات أفضل مما كان عليه الأمر في بداية الموسم".



واختتم:- "ليس لدي شك أنه سيستمر في التسبب للمشاكل والصداع للدفاعات في الدوري الإنجليزي وسيسجل المزيد من الأهداف بكل تأكيد قبل أن ينتهي الموسم".