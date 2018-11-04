ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أسطورة ليفربول يتغنى بـ محمد صلاح ويتحدث عن تكرار إنجاز الموسم الماضي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول السابق، على ثقته في قدرات المصري الدولي محمد صلاح نجم الريدز الحالي وقدرته في إحراز المزيد من الأهداف هذا الموسم.

وأضاف نجم ليفربول السابق في تصريحات صحفية : - بالنسبة له تكرار ما قام به في الموسم الماضي هو أمر أقرب للمستحيل، أنا غير واثق إذا كان يجب أن نتحدث عن وجود معاناة بالنسبة له في التسجيل، فهو لا يزال يسجل الأهداف، لكن بالطبع ليس بمعدل التسجيل في الموسم الماضي.

وأكمل: - "بالنظر لمعدل أهدافه فى مباريات هذا الموسم لن تجده سيئًا، أعتقد أننا جميعًا مذنبون في هذا بعد أن انجرفنا بعيدًا الموسم الماضي، لقد بدأ يظهر بشكل أفضل قليلًا حاليًا، وعاد للتسجيل بمعدلات أفضل مما كان عليه الأمر في بداية الموسم".

واختتم:- "ليس لدي شك أنه سيستمر في التسبب للمشاكل والصداع للدفاعات في الدوري الإنجليزي وسيسجل المزيد من الأهداف بكل تأكيد قبل أن ينتهي الموسم".
loading...

ترشيحاتنا

الإثيوبي تيسيما يقترب من إدارة نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجي

ننشر تفاصيل تصفية الخلية الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.. صور

ميدو يسخر من اختيارات المدير الفنى لمنتخب مصر لمباراة تونس

5 لاعبين ينتظرون عدل أجيرى فى قائمة المنتخب.. تعرف عليهم

الكاف ينفي إيقاف الحكم الجزائرى مهدي عبيد بسبب مباراة الأهلى والترجي

الجوينى مهاجم الترجي يستعيد قدراته قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها

الترجي التونسي يكشف عدد جماهير لقاء العودة مع الأهلي.. صور

غرق سفينة بولندية في بحر البلطيق.. والسبب مجهول

خالد بيومي للتوانسة: لا تنظروا إلى إعلاميين هدفهم زيادة عدد المشاهدة

مفاجآت مدوية.. أجيرى يعلن قائمة المنتخب المحلية

أول تعليق لـ مدرب المنتخب السعودي عقب التتويج بكأس آسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

سائح أمريكي عشق مصر في 9 أيام: لا مثيل لها في التاريخ.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟