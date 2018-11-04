شاهد.. داليا مصطفى تتألق بالأحمر

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "إنستجرام"، تألقت فيها بفستان باللون الأحمر ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.



يذكر ان الفنانة داليا مصطفى بدأت تصوير أحداث الجزء الثانى من مسلسل " البيت الكبير"، والذي من المقرر عرضه على الفضائيات خلال الفترة المقبلة.



كان آخر أعمال داليا هو الجزء الثاني من مسلسل" الكبريت الأحمر"، بطولة أحمد السعدني وريهام حجاج وحازم سمير وعبد العزيز مخيون وأشرف زكي وزكي فطين عبد الوهاب وأحمد عبد الله محمود وسيمون، وتأليف دكتور عصام الشماع وإخراج سيف يوسف.

