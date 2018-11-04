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أخبار البلد

شاهد .. أصغر مشاركة فى منتدى شباب العالم رضيعة .. ووالدها يوضح السبب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:14 م
صدى البلد
عمرو أبو بكر - عدسة : عز حسين
شارك أحد شباب محافظة دمياط وزوجته بصحبة طفلتهما الرضيعة التي لم تتعد شهرين من عمرها، في فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وقال والد الطفلة لـ "صدى البلد": "حابب إن بنتي تشارك معانا في المنتدى هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر بحضور زعماء وشباب من مصر وجميع أنحاء العالم".

وتابع: "سعيد جدا بوجود بنتي في هذا الحدث العالي، عشان تتعود من وهي صغيرة على انها تقول رأيها قدام الناس كلها وتشارك في المؤتمرات الدولية".
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