شاهد .. أصغر مشاركة فى منتدى شباب العالم رضيعة .. ووالدها يوضح السبب

شارك أحد شباب محافظة دمياط وزوجته بصحبة طفلتهما الرضيعة التي لم تتعد شهرين من عمرها، في فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



وقال والد الطفلة لـ "صدى البلد": "حابب إن بنتي تشارك معانا في المنتدى هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه مصر بحضور زعماء وشباب من مصر وجميع أنحاء العالم".



وتابع: "سعيد جدا بوجود بنتي في هذا الحدث العالي، عشان تتعود من وهي صغيرة على انها تقول رأيها قدام الناس كلها وتشارك في المؤتمرات الدولية".

