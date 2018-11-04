قناة 2001 يواصل تصدره لدورى المنطقة بالفوز على مركز شباب التل برباعية

حقق فريق القناة مواليد 2001 الفوز على فريق مركز شباب التل برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة بدورى المنطقة والتى جمعت الفريقين على ملعب مركز شباب التل فى الثانية عشرة ظهرا.





حيث احرز اهداف اللقاء كلا من ادهم الشوافي (الهدف الأول) ومحمد اشرف (الهدف الثانى ) ومروان حمدى (الهدف الثالث والرابع).





بهذه النتيجة يواصل الفريق تصدره لدورى المنطقة برصيد 15 نقطة ويليه فى الترتيب كهرباء الإسماعيلية فى المركز الثانى.



