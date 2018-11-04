ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قناة 2001 يواصل تصدره لدورى المنطقة بالفوز على مركز شباب التل برباعية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:02 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حقق فريق القناة مواليد 2001 الفوز على فريق مركز شباب التل برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الخامسة بدورى المنطقة والتى جمعت الفريقين على ملعب مركز شباب التل فى الثانية عشرة ظهرا. 

حيث احرز اهداف اللقاء كلا من ادهم الشوافي (الهدف الأول) ومحمد اشرف (الهدف الثانى ) ومروان حمدى (الهدف الثالث والرابع).

بهذه النتيجة يواصل الفريق تصدره لدورى المنطقة برصيد 15 نقطة ويليه فى الترتيب كهرباء الإسماعيلية فى المركز الثانى. 

يذكر أن الفريق يقوده فنيا كابتن احمد السيد ويعاونه كابتن محمود سليمان وكابتن حنفى عبد الباقي مدرب الحراس وكابتن سامى الشريف ادارى الفريق وكابتن جمال الكيال اخصائي علاج طبيعي.
loading...

ترشيحاتنا

أردوغان يوجه أقوى تهديد لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط

إعلامي أمريكي: الرئيس السيسي ألهم جميع حضور منتدى الشباب

شاهد .. دنيا سمير غانم وزوجها رامى رضوان أثناء تأديتهما العمرة

دينا الشربيني في منزل عمرو يوسف: حياة نورت

السيسي: التكاليف التي دفعتها الدول لفض النزاعات أكبر بكثير من المتوقع .. فيديو

بعد أزمة صراع العروش.. ترامب يستفز أسطورة الروك

قصة زواج سناء موزيان من بريطاني اعتنق الإسلام من أجلها

ثأر في عز الضهر.. الداخلية تقتل 19 إرهابيا استهدفوا مواطنين فى المنيا بعد تحديد موقعهم داخل الصحراء

خالد بيومي يفتح النار على أجيري واختيارات قائمة المنتخب

الوليد بن طلال : علاقتي بـ الملك سلمان جيدة.. ومقتنع بعدم معرفة ولي العهد بحادث خاشقجي

ميدو يسخر من اختيارات المدير الفنى لمنتخب مصر لمباراة تونس

الهيئة الوطنية للإعلام تقرر إذاعة مباراة الزمالك أمام حرس الحدود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟