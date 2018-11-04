للنساء فقط .. عالجي نفسك من البرد أثناء الحمل بـ12 نصيحة



- الراحة من الأمور الهامة جدا لعلاج البرد خاصة لدى النساء الحوامل.

- تناول السوائل بكثرة خاصة السوائل الدافئة مثل المياه والاعشاب الدافئة.

- تناول أكلات خفيفة والبعد عن المسبك والمقليات قدر الامكان.

- تناول كميات كبيرة من الفاكهة و الخضر الطازجة.

- تناول دواء مسكن امن يسمح به طبيب النساء كل 6 ساعات.



- إذا صاحب البرد بصداع أو اى آلام بالجسم يفضل أخذ حقنة فولتارين اذا كان الحمل لم يتجاوز 32 اسبوعا وممنوع نهائيا أخذه بعد هذه المدة.

- يمكن أخذ نقط للأنف قبل النوم لمدة 5 أيام مثل أوترفين.

- للسعال ممكن دواء للسعال لكن أفضل وأأمن شيء على الحمل هو شراب الجوافة كل 4 ساعات.

- موسع للشعب اذا كان هناك صوت فى النفس وهنا لابد من استشارة الطبيب.

- غرغرة بيتادين للحنجرة او تانتم الأخضر، غرغرة للفم و الحنجرة لانها مطهرة و مسكنة للآلام.

- ممنوع أخذ مضاد للهستامين حتى بدون حمل.

- فيتامين C من الأشياء المتداولة لتقوية المناعة وعلاج البرد.

قال الدكتور أحمد حشاد، استشارى نساء وتوليد، إن جسمي الجنين والمرأة خلال الحمل يتأثران بأبسط الأشياء وفى مقدمتها الانفلونزا او ما يعرف بدور البرد ، ويحدث نتيجة للإصابة بفيروس، لافتا إلى أن الفيروسات لا تعالج بالمضاد الحيوى.وأوضح أن المضاد الحيوى يعطى فى حالة ارتفاع الحرارة فقط، والجدير بالذكر ان بعض الأدوية المتداولة لعلاج البرد لا تناسب الحمل، لذا لابد من استشارة الطبيب فى البداية.وأضاف ان علاج دور البرد عند المرأة الحامل بسلام دون ضرر بالأم والجنين من خلال هذه النصائح: