هيدي كرم تكشف معايير اختيار شريك حياتها

أكدت الفنانة هيدي كرم، أن معايير اختيارها لشريك حياتها اختلفت في الوقت الراهن عن السنوات الماضية من حياتها، مؤكدة أن الإنسان حين يصل إلى مرحلة عمرية وفكرية معينة، تتكون لديه رؤية ووجهة نظر مختلفة عن مرحلة الشباب.



وقالت "هيدي " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، إنها لا تلغي عقلها خلال اختيار شريك الحياة، ولكنها في الوقت ذاته أكدت أنها لا تستطيع أن تكون مع شخص لا أشعر تجاهه بمشاعر عاطفية.



يذكر أن آخر أعمال هيدى كرم هو حكاية "أحمد ياعمر"، التى كانت ضمن مسلسل "نصيبى وقسمتك"، والتى شاركها فى بطولتها كل من بسمة وشريف رمزي.