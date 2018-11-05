رئيس مدينة طوخ: 3 ملايين جنيه لإنشاء محطة لجمع القمامة

أكد المهندس محمد خيرى رئيس مركز ومدينة طوخ أنه جار الانتهاء من أعمال إنشاء مشروع المحطة الوسيطة لجمع القمامة.



وأشار خيرى الى أن المحطة الجديدة تقام بشرق مدينة طوخ لتدوير القمامة على مساحة 2500 متر مربع بسعة عدد 4 رامب سعة 8 أمتار للرامب الواحد وبتكلفة 3 ملايين جنيه.



وأشار رئيس المدينة الى استمرار وتكثيف الحملات اليومية لرفع القمامة أولا بأول بجميع قطاعات المدينة وذلك فى إطار توجيهات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بالاهتمام بمنظومة النظافة.

