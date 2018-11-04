تأجيل عرض فيلم سارقو المتاجر بأيام قرطاج السينمائية لأسباب تقنية

أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في بيان صحفي مساء اليوم عن تأجيل عرض فيلم "سارقو المتاجر" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري ادا" لأسباب تقنية خارجة عن نطاق هيئة التنظيم، وستقع إعادة برمجة الفيلم في آخر أيام المهرجان.



يدخل فيلم "سارقو المتاجر" الحائز على السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في منافسة شرسة ممثلا لليابان في سباق الأوسكار مطلع العام المقبل على جائزة أفضل فيلم أجنبي.



الفيلم سبق عرضه بمهرجان الجونة في دورته الثانية وهو من إخراج وتأليف هيروكازو كوريدا، وبطولة ليلي فرانكي، وكيرين كيكي، وسوزوكي اكيماستو.



وتدور أحداثه حول عائلة فقيرة تعيش في أحد أحياء مدينة طوكيو تسرق المحال التجارية من أجل توفير طعامها والبقاء على قيد الحياة، وفجأة يعثرون على طفلة في الشارع يتعاطفون معها ويتعهدون برعايتها رغم فقرهم.