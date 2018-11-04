ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تأجيل عرض فيلم سارقو المتاجر بأيام قرطاج السينمائية لأسباب تقنية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
محمد نبيـل
أعلنت الهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في بيان صحفي مساء اليوم عن تأجيل عرض فيلم "سارقو المتاجر" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري ادا" لأسباب تقنية خارجة عن نطاق هيئة التنظيم، وستقع إعادة برمجة الفيلم في آخر أيام المهرجان.

يدخل فيلم "سارقو المتاجر" الحائز على السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام في منافسة شرسة ممثلا لليابان في سباق الأوسكار مطلع العام المقبل على جائزة أفضل فيلم أجنبي.

الفيلم سبق عرضه بمهرجان الجونة في دورته الثانية وهو من إخراج وتأليف هيروكازو كوريدا، وبطولة ليلي فرانكي، وكيرين كيكي، وسوزوكي اكيماستو.

وتدور أحداثه حول عائلة فقيرة تعيش في أحد أحياء مدينة طوكيو تسرق المحال التجارية من أجل توفير طعامها والبقاء على قيد الحياة، وفجأة يعثرون على طفلة في الشارع يتعاطفون معها ويتعهدون برعايتها رغم فقرهم.
loading...

ترشيحاتنا

خالد بيومي يفتح النار على أجيري واختيارات قائمة المنتخب

تعديل وزاري مفاجئ في قطر

أمير قطر يتخذ قرارا خطيرا

إبراهيم سعيد يوجه رسالة قوية لـ جماهير الترجي التونسي

كلب ينهش جسد رضيعة حتى الموت أمام أمها فى فناء المنزل .. صور

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

حسين الشحات يقود العين للفوز على بني ياس في الدوري الإماراتي.. فيديو

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

شاهد.. جولة قرينة الرئيس داخل أروقة منتدى شباب العالم

تركيا تتسبب في كارثة كبرى بالعراق.. صور

ننشر تفاصيل تصفية الخلية الإرهابية المنفذة لحادث دير الأنبا صموئيل بالمنيا.. صور

الكاف ينفي إيقاف الحكم الجزائرى مهدي عبيد بسبب مباراة الأهلى والترجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

أنيسة جوهر تفوز بجائزة مهرجان نيويورك للأفلام التسجيلية وتهديها لمنتدى شباب العالم.. صور

فيديو

شاكيرا تحقق نصف مليون مشاهدة بفيديو كليب ندى
السيسي: مستعدين نبني دور عبادة لجميع الأديان .. فيديو
السيسي لـ الشباب: محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها
وزيرة باكستانية: إعادة بناء الإنسان أصعب من تأسيس الدول .. فيديو
غسان سلامة: الحرب في ليبيا على الثروات فقط .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟