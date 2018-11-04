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فن

عباس النوري يكشف لـ صدى البلد عن الممثل السورى الأفضل في الدراما المصرية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قال الفنان عباس النوري عن الممثل السوري، إن هناك الكثير من النجوم السوريين الذين استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة فى الفترة الأخيرة وعبروا عن أنفسهم فى الدراما المصرية.

وأضاف عباس النورى فى تصريح لـ "صدى البلد": هناك عدد من الممثلين السوريين الذين قدموا أعمالا جيدة فى الدراما المصرية ولكن الفنان جمال سليمان هو الأبرز من بين هؤلاء النجوم ومؤخرا ظهر باسل الخياط ومكسم خليل.

يذكر أن عباس النورى تم تكريمه فى الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط والتى اقيمت فى بداية أكتوبر الماضى.
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