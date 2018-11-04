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فن

مركز الإبداع يحتفل بذكرى ميلاد أمير الشعراء

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
أحمد البهى
يقيم "بيت الشعر العربى" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة مرور مائة وخمسين عاما على ميلاد أمير الشعراء" أحمد شوقى"، أمسية شعرية غدا "الإثنين" بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا.

تستضيف الأمسية عددًا من شعراء منهم "أحمد عبد المعطى حجازى، د. محمود الربيعى، محمد إبراهيم أبوسنة، د. محمد عبد المطلب، الحسانى حسن عبد الله، د. حسن طلب، محمد سليمان، د. أحمد درويش، د. أحمد مجاهد، أمجد سعيد " العراق"، حسن اللوذى "اليمن".

كما يتخلل الأمسية إلقاء الفنان الكبير أشرف عبد الغفور مجموعة مختارة من أشعار "شوقى" بمصاحبة فقرات غنائية من قصائد "شوقى" أداء الفنان تامر فاروق، يدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله.
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