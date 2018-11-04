الرئيس السيسي يشارك في جلسة ما بعد الحروب والنزاعات.. ويؤكد: يجب على الشباب تجنب الشعارات والكلام المعسول.. والإصلاح الاقتصادي في مصر الأكبر على مدار التاريخ

الرئيس عبد الفتاح السيسي:

لن أتناول مسألة النزاعات والحروب من منظور سياسي

إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تجرى حاليًا في مصر تعد الأكبر على مدار تاريخها الحديث

لولا استيعاب المصريين وحرصهم على وطنهم لما وصلنا لتلك النتيجة من الإصلاحات التي تمت

مصر أحبطت مخططات لدول خارجية حاولت التدخل في شئون الدولة المصرية

قوة حشد الشباب للتغيير قد تخرج عن السيطرة.. وهذا ينشئ فراغًا هائلًا

يجب على الشباب تجنب الشعارات والكلام المعسول





شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات" بمنتدى شباب العالم، حيث قال الرئيس السيسي، إنه لن يتناول مسألة النزاعات والحروب من منظور سياسي، مضيفا: "سأتحدث معكم من واقع التجربة المصرية، والتي شهد بها الجميع، مشيرًا إلى أن التكاليف المالية والأخلاقية والسياسية التي دفعتها الدول التي تشهد نزاعات، أكبر بكثير من المتوقع، انظروا إلى صورة الدول التي تعاني نزاعات بشكل كلي، هل الطفل والطفلة داخل معسكر اللاجئين الذين لم يشاهدوا في حياتهم سوى الدمار هل سيصبحون أسوياء عندما يكبرون»؟.



أكد الرئيس أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تجرى حاليًا في مصر تعد الأكبر على مدار تاريخها الحديث، مشددًا خلال كلمته بجلسة "ما بعد الحروب والنزاعات"، أنه لولا استيعاب المصريين وحرصهم على وطنهم لما وصلنا لتلك النتيجة من الإصلاحات التي تمت، مشيرًا إلى أنه يجب على الدول التي تريد النهوض الاقتصادي الحقيقي، الخروج بدستور حتى وإن كان به عوار، أفضل من البقاء بلا دستور، ومن ثم تنشب الخلافات فيما بينها.



وأوضح الرئيس أن صراع الإنسان مع نفسه من أجل رفضه للواقع المحيط به حفاظًا على استقرار وطنه، أهم من الصراعات مع غيره، متابعا أن الجهد الذي بذلته الدولة المصرية خلال الخمس سنوات السابقة لإعادة الاستقرار والسلام للدولة المصرية غير مسبوق، مشيرًا إلى أن هناك فترة مرت على مصر كان كل ما يهمنا العودة للحالة التي كنا عليها قبل 25 يناير.



وقال الرئيس إن مصر أحبطت مخططات لدول خارجية حاولت التدخل في شئون الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التحرك غير المدروس الذي شهدته مصر خلال الأعوام السابقة، فتح أبواب الجحيم على بلادنا، محذرا، من محاولات التغيير بالقوة، قائلا: التغيير بالقوة يجعلنا نفتح أبواب الجحيم، مؤكدا أن مصر كانت من الدول المرشحة لـ"الانتحار القومي"، وأنه حذر كثيرا من هذا الأمر، مشددًا على أن قوة حشد الشباب والرأي العام لتغيير المجتمعات بقوة قد يخرج عن السيطرة، ما ينشأ فراغا هائلا، مشيرًا إلى أن الفراغ الذي قد ينشأ، يؤدي إلى تدافع القوى المحلية والخارجية من أجل التدخل في شئون الدولة، ومن ثم سقوط المؤسسات.



وأوضح أن التحطم الاقتصادي للدول من أكبر المشاكل التي تواجهها، موجها حديثه للشباب قائلا: «كلنا محتاجين نتعلم مقومات الحفاظ على الدول واستمرارها ».



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحرب المباشرة مكلفة جدًا، مشيرًا إلى أنه يجب على الشباب تجنب الشعارات والكلام المعسول، موجهًا حديثه لهم: "اشتغلوا..اصبروا..تحملوا..عانوا..بس بلاش في الخراب "، متسائلا: ֿ هل الطفلة ذات الـ9 أعوام التي جلست في مخيم اللاجئين وتعود إلى وطنها ستكون سوية؟.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجهد المبذول خلال الخمسة أعوام الماضية غير مسبوق، وأنه يسعى للوصول بالدولة إلي حالها قبل سنة 2011، مؤكدا أنه الدولة حصلت على قدر كبير من الاستقرار الاقتصادي والأمني، مضيفا أن فتح باب الفوضى تسبب في كسر حاجز استخدام السلاح من قبل الجماعات الإرهابية التي كانت تقطن مصر منذ فترة، مضيفا أن الجماعات الإرهابية لديها استعداد للاستيلاء على السلطة باستخدام السلاح.



وأوضح، أن أقل التقديرات الإصلاحية المقدمة عن سوريا تصل إلى 300 مليار دولار وأقصى تقدير تريليون دولار، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع مواجهة ذلك التحدي الكبير، ولفت إلى أن الصراع الدائر في جميع أنحاء العالم يقوم على الصراع على السلطة والمال.



في حين قال ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة السابق لدى سوريا، إنه يعمل منذ 47 عاما مع الأمم المتحدة في مناطق الصناعة، والوضع منذ فترة كبيرة كان بسيطا وكان تحت السيطرة، مضيفا أنه لا ينبغي علينا التركيز على إعادة إعمار سوريا فقط، لكن يجب إعادة الإعمار النفسي والاجتماعي أيضًا، حيث فقد الكثير أقاربهم وذويهم، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من الدول الأوروبية تنوي أن تدخل بثقلها في عملية إعادة الإعمار.



كما قال إن مكافحة الإرهاب والقضاء عليه أمر بإمكانه أن يوحد جميع دول العالم، موضحًا أن القضاء على الإرهاب يتعين من خلاله احترام حقوق الإنسان بمنتهى الشدة والصرامة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من السبل لتحقيق السلام الدولي والقضاء على الإرهاب دون المساس بحقوق الإنسان.



من جانبه قال بيار رافول، وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية اللبنانية، وممثل الرئيس اللبناني ميشيل عون في منتدى الشباب، إن لبنان تعرض لحرب مبرمجة معدة سلفا لتشويه صورة الإسلام، متابعا: « أن مواطنيه يتألفون من جزءين، نصفهم مسيحي والآخر مسلم، وأي تشويه لأي جزء من صورته هو تشويه للصورة بأكملها »، مضيفا أن لبنان لابد أن يدافع وبكل قوة عن الإسلام والمسلمين.



كما أوضح أن لبنان نجح خلال عام واحد فقط في القضاء على الإرهاب تمامًا، مضيفا أنهم حصلوا على مساعدات مالية من فرنسا لمساعدتهم في القضاء على الإرهاب، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي ذكر من قبل أنهم قدموا المساعدة إلى لبنان لحماية أوروبا من الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك أهمية قصوى لوجود حوار وطني حقيقي بلبنان، حيث إن لبنان يتكون من 19 طائفة مختلفة.



وقال الوزير اللبناني إن القيادة اللبنانية تضع أمام أعينها أولوية الحوار الصادق والصريح والبناء، وتم التوصل إلى اتفاق داخلي للعمل على مصلحة لبنان، مضيفا أن القيادة اللبنانية استطاع أن ينجز من خلال الحوارات البناءة ما لم يستطع إنجازه خلال 20 عامًا، مؤكدا أن تحقيق تقدم الأمم والشعوب يتطلب تحقيق الأمن والأمان، وتوفير القضاء العاجل لتأمين حقوق المواطنين.