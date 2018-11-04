18 طالبا يحصدون جوائز مسابقة القرآن الكريم بجامعة طنطا

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا أسماء الفائزين بمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، التي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة.



وأوضح جمال حمزة، مدير عام رعاية الشباب، في بيان، أن المسابقة انقسمت إلى 3 مستويات تم خلالها اختيار 6 طلاب فائزين من كل مستوى، مشيرًا إلى حصول الطلاب محمد السيد عثمان ومحمد الجبالي من كلية الهندسة وأسماء خلاف وأسماء سلامة وإسراء صالح وآلاء الزيات من كلية الطب على المستوى الأول "حفظ وتجويد القرآن الكريم بأكمله" وحصولهم على جائزة مالية بقيمة 1000 جنيه لكل طالب.



كما حصل على المستوى الثاني "حفظ وتجويد نصف القرآن الكريم" الطلاب مي سلامة وإيمان التراس وعبد الله عبد السلام وندى السوداني وسحر حمودة من كلية الطب وصبري الدسوقي من كلية الهندسة وحصل كل منهم على جائزة مالية قدرها 500 جنيه، أما المستوى الثالث "حفظ وتجويد ثلث القرآن الكريم" ففاز به الطلاب أسماء التراس وأروى قرمان وياسمين السمدوني من كلية الطب وإبراهيم دحروج من كلية الهندسة وآلاء النافوري من كلية التجارة وأميرة الغندور بكلية طب الأسنان وحصل كل منهم على جائزة مالية قيمتها 300 جنيه.