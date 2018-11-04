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تعليم

دورة تدريبية في الكتابة العلمية والنشر بجامعة طنطا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
أحمد علي
أعلن الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، عن تنظيم دورة تدريبية عن "الكتابة العلمية والنشر" في المجال الطبي، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

وأشار الدكتور مصطفى الشيخ، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار حرص الجامعة على تدريب أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين على أساسيات البحث العلمي، وأحدث طرق الكتابة العلمية في المجال الطبي من خلال تدريبات عملية عن طريق الاسئلة والأجوبة والتفاعل مع الحضور، ما يعزز قيمة البحوث العلمية ويساهم في نشرها في المجلات البحثية العالمية.

وذكر د. "الشيخ" أن الدورة التدريبية يحاضر بها الدكتور أحمد شقير أستاذ المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة، موضحًا أنه سيجري تسليم الحضور شهادات معتمدة من الجامعة بإتمام الدورة التدريبية كما سيتم احتسابها من الدورات المؤهلة لترقية عضو هيئة التدريس.
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