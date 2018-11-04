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تعليم

جامعة طنطا تستضيف مؤتمرا عالميا للطاقة المتجددة في مارس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:56 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عن تنظيم المؤتمر الدولي الخامس للبحث العلمي تحت عنوان "الطاقة المتجددة واستدامة المياه" في الفترة من 26 حتى 29 مارس 2019 بمدينة شرم الشيخ ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ أن المؤتمر سيناقش أفضل الأبحاث العلمية في الطاقة المتجددة والاستخدام الأمثل للمياه، موضحًا أن أهم محاور المؤتمر هي تقنيات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزينها، والمواد الجديدة المرتبطة بتطبيقات الطاقة، وإدارة الموارد المائية لإنتاج المحاصيل، ومعالجة وتحلية المياه، والإعلام وقضايا الطاقة والمياه، بالإضافة إلى المخاطر البيئية الناتجة عن الاستخدامات العلاجية، والجوانب الاقتصادية والتحديات القانونية ، والاتجاهات المستقبلية نحو الطاقة واستدامة مصادر المياه في ضوء الحفاظ علي المناخ ، وتقنيات الاستشعار عن بعد وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر يعد ملتقى للعلماء والأكاديميين ورواد الصناعة على الصعيد الدولي لطرح الانجازات البحثية ، بالاضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية في مصر لجعلها منطقة من مناطق التميز في مجال الطاقة وإدارة المياه.

وِأشار د. "الشيخ" إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن عقد ورش عمل عن "مبادئ وتطبيقات تقنيات الجيوماتكس: الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات االجغرافية" ، و"أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة بشبكة الكهرباء الرئيسية" ، و"الحفاظ على مياه الري في إطار التنمية المستدامة".
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