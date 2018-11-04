رئيس جامعة طنطا: منتدى الشباب رسالة سلام ومحبة لشعوب العالم

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا أن اقبال الشباب من جميع دول العالم على المشاركة في منتدى شباب شرم الشيخ يؤكد من جديد الحقيقة الثابتة أن مصر أصبحت محط أنظار العالم في كل مكان ويفتح افاق واسعة لتنشيط السياحة لمصر ، وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هو الأمل العظيم لشباب مصر في تحقيق كل تطلعات الحاضر والمستقبل بالعلم والعمل والتخطيط والتنفيذ للمشروعات القومية الكبرى التي تملأ حياتنا وحياة الأجيال القادمة بالأمل في المستقبل.



وقال رئيس جامعة طنطا فور وصوله لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب العالم أن مصر هي بلد الحضارة ومهد الإنسانية ، وهي أرض الأمن والأمان ،مؤكدا أن مدينة شرم الشيخ أصبحت رمزًا للسلام والمحبة في العالم كله ، وهذه رسالة لمنتدى الشباب تنطلق من هذه المدينة الساحرة لكل شباب الدنيا.



وأوضح د. "سبع" أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على مصالح الشباب وتحقيق كل آمانيهم وتطلعاتهم للمستقبل ، وقد اقترب الرئيس من الشباب بالعمل والإنجاز في المشروعات التنموية الكبرى التي تحققت فوق أرض مصر وكلها من أجل الشباب وملك للشباب.



ووجه د. "سبع" التحية للرئيس السيسي صاحب المبادرة الحضارية لإقامة هذا المنتدى العالمي للشباب في مدينة شرم الشيخ للمرة الثانية ، مؤكدًا أن مصر دائمًا ستبقى أرض الحضارة ومهد الإنسانية.