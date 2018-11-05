طريقة مبتكرة في ترع الأقصر لمنع تجمع القمامة بها

بدأت الوحدة المحلية بمركز إسنا جنوب الأقصر، برئاسة محمد سيد سليمان بالتنسيق مع مديرية الري، في بناء هيكل مكون من 3 حوائط في أماكن محددة على جانبي الترع والمصارف والمجارى المائية بقرية الشغب ، وذلك لتجميع القمامة بها وتجنب إلقائها بالمجارى المائية ونهر النيل.



وأوضح بيان، أن ذلك كان بناءً على تعليمات محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وتحت إشراف محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.



من جانبه أوضح نائب محافظ الأقصر أنه تم اتخاذ قرية الشغب بإسنا كنموذج على أن يتم تعميم الفكرة على مستوى قرى ومراكز الأقصر، مشيرًا إلى أنه جار المرور والمتابعة اليومية على الترع والمصارف والمجارى المائية للتأكد من عدم إلقاء المخلفات الصلبة والقمامة بها، وإعطاء أولوية قصوى لنظافتها وتطهيرها ورفع درجة جودة المياه بها، واتخاذ كافة الاجراءات لإزالة التعديات على المجارى المائية.