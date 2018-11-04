القبض على مسئول التنظيم بحي أول المحلة متلبسا برشوة في مخالفات بناء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم الأحد، من ضبط المهندس مسئول التنظيم في الإدارة الهندسية داخل حي أول المحلة الكبرى.



وكشفت مصادر أمنية أنه تم القبض على المهندس "م. ع"، من الإدارة الهندسية وتم رصده بالصوت والصورة في عدة رشاوى خاصة بمخالفات البناء في حي أول، حيث تم ضبط المتهم حال تواجده داخل مكتبه بالحي.



يذكر أن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أمر بإحالة عدد كبير من الموظفين في الإدارات الهندسية للنيابة لوجود مخالفات جسيمة.

