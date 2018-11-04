مجازاة 48 من العاملين بإدارة بلبيس التعليمية لعدم الانضباط

قرر محافظ الشرقية، مجازاة 48 من العاملين بالإدارة التعليمية ببلبيس، اليوم الأحد، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم مقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.



وبحسب بيان، شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل.



كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على الإدارة التعليمية ببلبيس وتبين عدم وجود (٤٨) من العاملين بالإدارة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وجرى إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين، وكان قرار المحافظ خصم 3 أيام من الراتب واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.