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حوادث

إخلاء سبيل محاسب متهم باختلاس 15 مليون درهم بالغربية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:29 م
محاسب وليد حامد
محاسب وليد حامد الضوينى
أحمد على
أصدر رئيس نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم الأحد، قرارا بإخلاء سبيل محاسب وليد. ح. ض 45 عاما، مدير خدمات بشركة بدولة الإمارات، لاتهامه باختلاس 15 مليون درهم إماراتي ومطلوب من الإنتربول.

ألقى ضباط مباحث مديرية أمن الغربية، القبض على المتهم أثناء إنهاء أوراق إشهار جمعية خيرية، وتم ارسالة بمأمورية لمباحث الانتربول حتى تم صدور قرار بإخلاء سبيله.

وأوضح المتهم المفرج عنه إنه تقدم بكافة المستندات والأوراق التي تثبت عدم تورطه، لذلك تم الإفراج عنه بقرار من وكيل النائب العام .
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