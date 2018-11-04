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إعلامي أمريكي: الرئيس السيسي ألهم جميع حضور منتدى الشباب

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الإعلامي الأمريكي فيليب كوستو، إن منتدى شباب العالم بنسخته الثانية هذا العام 2018 تطور كثيرًا، مؤكدًا أنه لم يتوقع هذا التطوير خلال زيارته إلى مصر بمنتدى شباب العالم العام الماضي. 

وأوضح "كوستو" خلال لقاء تلفزيوني على فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ألهم جميع الحضور بخطابه المؤثر في قلوب الحاضرين، لافتا إلى أنه استمتع كثيرًا بجلسة اليوم الأحد "ما بعد الحروب والنزاعات". 

وأشار الإعلامي، إلى أنه قد تحدث اليوم عن أزمة المناخ وندرة المياه، والتي تؤثر في جميع أنحاء العالم، وقد تم عرض مجموعة من الحلول من قبل القطاع العام والخاص لحل المشكلة، مؤكدا أن المناقشات والتعليقات كانت متميزة جدًا.
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