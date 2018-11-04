شاهد .. مجموعة من المراهقين يوجهون الإهانات لسيدة مريضة عقليًا بالبصق والبيض

اعترف 5 صبية في سن المراهقة برشق امرأة مريضة عقليًا بالطحين والبيض بينما كانت في حالة من الذعر وهي جالسة على مقعد الحديقة.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، بصق كوهان سمبل ، البالغ من العمر 18 عامًا ، و4 مراهقين آخرين، الذين لا يمكن تسميتهم لأسباب قانونية، على السيدة جانيس موريس البالغة من العمر 49 عامًا قبل أن يضحكوا عليها ويلتقطون صور سيلفى وهم يقومون بإهانتها.



ونشرت الصور في وقت لاحق على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار احتجاجات وطنية على "الهجوم الدنيء"، الذي وقع في حديقة بمدينة سوفولك البريطانية في 27 يوليو الماضي.



سمعت محكمة إبسويتش الشبابية أمس كيف جلست الآنسة موريس التي تعاني من مرض عقلي على مقاعد في حديقة بوري سانت إدموندز بجانب ملعب لكرة السلة عندما اقترب منها سيمبل وأصدقائه، ليلتفوا حولها.



كما سمعت المحكمة كيف اختفت مجموعة المراهقين لمدة عشر دقائق ، ثم عادت بالدقيق والبيض الذي كانوا قد اشتروه من متجر قريب ليقوموا بعدها بقذف السيدة المريض بالبيض والبصق عليها بشكل مهين وغير آدمي.



