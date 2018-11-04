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أخبار العالم

الوليد بن طلال : علاقتي بـ الملك سلمان جيدة.. ومقتنع بعدم معرفة ولي العهد بحادث خاشقجي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أكد رجل الأعمال والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأحد، أن علاقته بخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز جيدة للغاية، وذلك بعد عام على احتجازه باتهامات تتعلق بالفساد، ثم تبرئته منها بعد التحقيقات. 

وقال بن طلال في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "التحقيق الذي تجريه النيابة العامة للمملكة العربية السعودية سيؤكد أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لم يعلم مسبقا بهذا الأمر، ويجب علينا انتظار نتيجة التحقيق"، في إشارة إلى التحقيقات التي تجريها الرياض حاليا حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.   

وأضاف: "أنا على يقين مئة بالمئة من أن الأمير بن سلمان ليست له يد في وفاة جمال خاشقجي، ومقتنع تمامًا ببرائته". 
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