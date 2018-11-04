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تنسيقية شباب الأحزاب: المنتدى ليس وليد اليوم.. والإرهاب لن يعطل التنمية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:23 م
صدى البلد
حسام الحارتي
أكد أحمد مقلد، عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، وعضو المجلس الرئاسي، أن الإرهاب لن يعطل التنمية، وأنه سيتم محاسبته عن كافة الأعمال التي يقوم بها داخل الدولة المصرية.

وأضاف مقلد، في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتم التجهيز لمنتدى شباب العالم منذ شهور طويلة، مؤكدا أنه ليس وليد اليوم، مضيفا أن هناك 20 حزبا سياسيا ومجموعة من الشباب السياسيين قرروا القضاء على خلافاتهم السياسية من أجل تقديم عمل للدولة المصرية.

وأضاف أنهم سيقدمون مشروعًا للرئيس عبد الفتاح السيسي غدًا، موضحًا أنه مشروع "إفريقيا بلا تقزم"، ضد الجوع والفقر، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
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