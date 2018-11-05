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استجابة لـ صدى البلد.. نائب محافظ القاهرة: رفع القمامة عن مزلقان العشرين في عين شمس

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:12 ص
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة : رفع القمامة بمزلقان العشرين بعين شمس
عبد العزيز جمال
في استجابة سريعة لموقع صدى البلد، وجه المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ، رئيس حي عين شمس اللواء البير الفونس بسرعة إزالة ورفع تراكمات القمامة بمنطقة مزلقان العشرين.

وأكد نائب محافظ القاهرة في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" أنه لا يدخر جهدا في خدمة المواطنين خاصة رفع تراكمات القمامة وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات بالتنسيق مع رؤساء الأحياء.

وناشد نائب محافظ القاهرة المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحي وعدم إلقاء القمامة في الشوارع والالتزام بالسلوك الحضاري حفاظا على شوارع الحي.

وكان اشتكى أهالى منطقة مزلقان العشرين التابعة لحى عين شمس في القاهرة من الروائح الكريهة والحشرات المنتشرة على مزلقان القطار الناتجة عن تراكم أكوام القمامة.

وقال محمد سعد في شكواه، إن شارع العشرين يعانى من عدم اهتمام الحى به فتنتشر به أكوام القمامة وتعديات أصحاب المقاهى والمحلات على مساحة الشارع.

وأضافت منى حسن، أن منظر مزلقان القطار وهو محاط بتلال من القمامة غير آدمى يؤذي عين المارة، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة والروائح الكريهة الناتجة عنها ما لا يوفر حياة آدمية لسكان الحي.

وأوضح محمود مراد، أن المنطقة تعانى من عدم انتظام عملية رفع القمامة وعدم تواجد صناديق بالمنطقة.
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