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ديني

علي جمعة: الرسول محمد عفا عن 6 آلاف و300 أسير

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يسع إلى الحروب وإنما فرضت عليه بسبب الاعتداء عليه، ولصد الظلم والعدوان.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»: أنه إذا تكلمنا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باعتباره قائدًا مجاهدًا شجاعًا نبيلًا، ونراه -صلى الله عليه وسلم- وهو يعلم قواد الجيوش في العالم بأسره حقيقة الحروب، وكيف تدار، ومتى تبدأ وكيف تنتهي، وبالاطلاع على الحقائق التاريخية يتأكد ذلك المعنى، ومن هذه الحقائق: أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يسع إلى الحروب وإنما فرضت عليه بسبب الاعتداء عليه، أو رغبة الظلم والعدوان، أو محاربة دين الله والآمنين، فقد فرض عليه -صلى الله عليه وسلم- طوال قيادته للدولة الإسلامية اثنان وثمانون تحركا عسكريا، لم ينشب القتال في ستين منها، وخمس تحركات لم يقتل غير المسلمين، ومجموع القتلى والشهداء من الفريقين 1004 أشخاص منهم 252 شهيدا مسلما والباقي من المشركين.

وأشار إلى أن هذه الأرقام ليست من الفظاعة حتى تجبر العالم بأسره أن يخشى من الإسلام ويدخل فيه خوفا من السيف، بل إن عدد قتلى حوادث السيارات في عام واحد في أي مدينة كبيرة يفوق هذا العدد.

وتابع: وذلك يؤكد أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يكن الخيار الأول عنده القتال، وكان يبتعد عن القتال قدر استطاعته حتى لا يجد من القتال بدا بأن يدافع عن نفسه وينصر المظلومين وينشر الإسلام، وقد أنتجت هذه الحروب نحو ستة آلاف وخمسمائة أسير عفا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ستة آلاف وثلاثمائة أسير، ولم يأسر ويستمر الأسر إلا على مائتين، فكانت حروبه -صلى الله عليه وسلم- رحمة للعالمين، وهو سيد ولد آدم ولا فخر.

واستطرد: بذلك الخلق وتلك الأرقام يعلمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كيف نجاهد جهاد النبلاء، كيف نكون أتقياء مراقبين لله حتى في ظل احتدام المعركة، كيف نذكر الله في كل وقت وخاصة في وقت الجهاد، وقد اكتنف جهاده -صلى الله عليه وسلم-حقائق كثيرة ينبغي أن يعلمها المسلمون، فمن كان يجاهد؟ وكيف كان تواضعه ولجوؤه إلى ربه في أصعب الأوقات؟ وكيف صار أصحابه ـ رضي الله عنهم ـ بعده على هديه في الجهاد؟.
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