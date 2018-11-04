وزير الاتصالات: مصر بدأت خطوات واسعة في التطور الرقمي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن العالم الرقمي أصبح حقيقة وواقعًا، يتعامل معه المواطن المصري بشكل يومي ربما أكثر من حياته الواقعية، مؤكدًا أن هناك الكثير من المواطنين يعملون ويمارسون حياتهم الاجتماعية عبر الإنترنت.





وأوضح "طلعت"، خلال لقاء تلفزيوني علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنترنت يعود بالكثير من المخاطر التي تهدد المواطنين يتحتم على الدولة إدراكها والتعامل معها، تلافيًا للوقوع في الأزمات.





وأشار إلي أن مصر بدأت في خطوات واسعة في التطور الرقمي، حيث تقوم وزارة الاتصالات بدورها في تشجيع الاستثمار في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات الخارجية.





وتابع: أنهم يسعون لتوفير كوادر فنية مدربة لجذب الشركات العالمية، خاصة من انخفاض تكلفة العمالة المصرية مقارنة بالدول الأوروبية.