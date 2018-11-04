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محافظات

إغلاق مصنع بلاستيك مخالف في حملة بالمرج

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:20 م
إغلاق مصنع بلاستيك
إغلاق مصنع بلاستيك مخالف في حملة بالمرج..صور
عبد العزيز جمال
شنت الأجهزة التنفيذية بحي المرج، برئاسة اللواء مهندس علي عبد الله رئيس الحي، عدة حملات انضباطية لرفع الإشغالات بنطاق الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الشرطة.

وأوضح رئيس الحي، في بيان، اليوم الأحد، أن الحملات تضمنت رفع إشغالات الباعة الجائلين بالمرج الجديدة والمرج المؤقتة، ووضع المضبوطات بمخازن الحي.

كما تم تنفيذ قرار غلق مصنع بلاستيك بشارع مؤسسة الزكاة خلف مجزر الممتاز، كما تم القبض على عربة كارو تلقى القمامة بشارع مؤسسة الزكاة وتكسيرها بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية بالحى.

وأكد رئيس الحي أنه عازم على تنفيذ خطته لعودة الانضباط للشارع ومواجهة المخالفين من أصحاب المحلات والكافيهات والمطاعم المنتشرة بشوارع الحي ، ومراجعة تراخيصها وإغلاق غير الملتزم باشتراطات الترخيص، والتي تتجاوز القانون بالتعدي على نهر الطريق واستغلال الأرصفة بنشر إشغالاتها، علاوة على ملاحقة المباني المخالفة وسرعة إزالتها في المهد ورفع القمامة أولا بأول.
إغلاق مصنع بلاستيك مخالف في حملة بالمرج
إغلاق مصنع بلاستيك مخالف في حملة بالمرج
إغلاق مصنع بلاستيك مخالف في حملة بالمرج
إغلاق مصنع بلاستيك مخالف في حملة بالمرج
إغلاق مصنع بلاستيك مخالف في حملة بالمرج
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