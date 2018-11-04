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أخبار البلد

أبو دومة: لجنة لمحاربة الدخلاء على مهنة الصيدلي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
محمد غالي
قال أحمد أبو دومة، عضو نقابة الصيادلة، ان مهنة الصيدلة أصبحت تعاني من مشاكل عدة في ظل الظروف الصعبة، مضيفا ان دخلاء على المهنة يجعلون من الصيدليه مشروعا اقتصاديا بحتا يبعد اشد البعد عن المهنة.

وأوضح عضو مجلس الصيادلة، في تصريحات"لصدي البلد" ان النقابة تعمل علي القضاء علي الدخلاء بعمل مقترح يفيد بعقد لجان فرعية تابعة للنقابه تشرف علي الصيدليات في جميع انحاء الجمهورية ، مضيفا ان من يخالف يحول للتحقيق ثم للتأديب وفرض غرامات صارمة.

وأكد أبودومة، انه يوجد توجه جديد يفيد بعمل عقد عمل ثابت للصيدلي في الصيدليه ويكون بعدد ساعات وسعر محدد علي حسب كل محافظه، مضيفا ان العقد ملزم بين الطرفين.

وأضاف عضو نقابة الصيادلة، أنه بتلك الطريقة يتم توفير فرص عمل اكثر لصيادلة مصر، مضيفا انه بذلك يتم رفع كفاءة الصيدلية وجودتها.
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