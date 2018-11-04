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اقتصاد

تراجع مبيعات الأجانب للأسهم السعودية خلال الأيام الماضية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:24 م
صدى البلد
رويترز
بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب للأسهم السعودية 89.2 مليون ريال (23.8 مليون دولار) في الأسبوع المنتهي في الأول من نوفمبر في تراجع حاد عن الأسبوعين الماضيين عندما أدى قلق المستثمرين من تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى عمليات بيع كبيرة.

وتراجع بيع الأجانب للأسهم السعودية من 2.34 مليار ريال في الأسبوع الماضي وعن الرقم القياسي الذي بلغ 4.01 مليار ريال الأسبوع الذي قبله وذلك عندما أثار مقتل خاشقجي المخاوف من تضرر علاقات السعودية مع الغرب.

وإزاء هذا التراجع في عمليات البيع مازال العديد من مديري الصناديق متفائلين بشأن تدفقات متوقعة على السعودية بنحو 15 مليار دولار من الصناديق "الخاملة" في العام القادم عندما تنضم البورصة السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وبعد أسبوعين من عمليات الشراء الكبيرة تراجعت المشتريات من قبل المؤسسات المحلية إلى 1.44 مليار ريال.

وصعدت البورصة السعودية 8.6 في المئة خلال هذا العام حتى الآن رغم تراجعها خلال الربع الأخير.
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