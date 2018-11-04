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برلماني: معدلات البطالة في تناقص بفضل مشروعات الدولة القومية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:31 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال النائب محمد زين، عضو مجلس النواب، إن معدلات البطالة في تناقص مستمر بناء على المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة المصرية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد فعل الدور الإيجابي لتمكين الشباب وريادتهم.

وأوضح زين خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "صالة التحرير" على فضائية صدى البلد، أن الشباب يمثل 60% من الشعب المصري، الذي كان يعاني لفترة طويلة من الإحباط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الشباب المصري شعر بالغيرة من الاجتهاد والنشاط الذي يتمتع بها الأجانب حين امتزجوا مع الثقافات الأخرى خلال منتدى شباب العالم ، مما شجعهم على بدء العمل الجاد.
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