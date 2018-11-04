أقوال الطالبة ضحية تحرش مدرس في مدرسة ببنها

"كنت فاكراه زي والداي وبعتبره حاجة عظيمة وقدوة حسنة لينا جميعًا ولكن فجأة تحول إلى وحش".. بهذه الكلمات بدأت الطالبة "أ. م"، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، أقوالها فى اتهام مدرس رياضيات بالتحرش بها، وتقبيلها واحتضانها عنوة خلال الدرس.





وأكدت الطالبة، أنها كانت تعانى من أزمة نفسية بعد فسخ خطوبتها منذ عدة أيام، وأنها عندما توجهت لأخذ درس محاسبة لدى المدرس يدعى "م. ى" كانت تبكى منتظرة باقى زميلاتها، وعندما سألها المدرس عن سبب بكائها قصت له عن أزمتها بعد فسخ خطوبتها.





وتابعت: "ظل يطبطب على افتكرته مثل والدى، ولكن سرعان ما تحول إلى شيطان فطلب منى، إعداد كوب شاى فدخلت المطبخ لإحضاره له، فوجدته خلفى وتحرش بي، فصرخت، وتركت الدرس وقمت بإبلاغ رجال الشرطة لأخذ حقي ".





من جانبه أكد "م. ى"، موجه محاسبة ورياضيات، خلال التحقيقات معه، أن المدعية كلامها ليس له أساس من الصحة ومجرد ادعاءات.





وأشار إلى أن الطالبة ادعت تلك التهمة ضدى، بسبب قيامها بالتشاجر مع جيرانى أثناء ذهابها إلى سنتر الدرس الذى أعقده لها وباقى الطلاب، وجاء الجيران يشكون منها وطلبوا منى طردها، فوبختها ما جعلها تدعى ما ادعته.





وكان العميد أحمد رشدى، مأمور قسم ثانٍ بنها، قد تلقى بلاغًا من الطالبة "أ.م"، 15 سنة، بالصف الأول التجارى، يفيد بقيام مدرس يدعى "م.ى"، بالتحرش بها فى الدرس الخصوصى، حيث طلب منها الدخول للمطبخ لإعداد "كوب شاى" له وعقب دخولها المطبخ تسلل وراءها وتحرش بها فصرخت وتركته وهربت من المكان، وتوجهت لمنزل أسرتها وأخبرتهم بالواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 3277 إدارى قسم ثانٍ بنها وتولت النيابة التحقيق.



