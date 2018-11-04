محافظ كفرالشيخ يحيل المسئولين بالورشة المركزية للنيابة العامة

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، جميع المسئولين بالورشة المركزية بالمحافظة للنيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام، وارتكاب مخالفات مالية جسيمة.



وكشف تقرير التفتيش المالي والإداري عن قيام تزوير أعمال قامت بها الورشة، بينما قام بها فعليًا مقاولون من الباطن، وصرف مبالغ علي اصلاح معدات بالورشة لم يتم إصلاحها.



وتبين من خلال الفحص ارتكاب المسئولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة في تسهيل الاستيلاء علي المال العام واهداره والقيام بأعمال تزوير من شأنها الاستيلاء علي المال العام، ولقيامهم بالاستيلاء علي 8.66 طن من خامات حديد بإجمالي مبلغ 156 ألف جنيه.



كما تبين شراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة في توريد قطع الغيار، والتلاعب والتزوير في مستندات الصرف من أجل الاستيلاء علي المال العام.



وتبين عدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن مما أدى الي تسهيل الاستيلاء علي المال العام بإجمالي مبلغ مليون و 303 ألف و635 جنيه، ومخالفة أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.



وأشار التقرير إلى قيام المسئولين بشراء خامات حديد بإجمالي مبلغ 4 مليون و535 ألف و722 جنيه، عن طريق الانفاق المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة.