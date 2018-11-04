ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ كفرالشيخ يحيل المسئولين بالورشة المركزية للنيابة العامة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:21 م
الدكتور إسماعيل عبد
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، جميع المسئولين بالورشة المركزية بالمحافظة للنيابة العامة، بتهمة إهدار المال العام، وارتكاب مخالفات مالية جسيمة.

وكشف تقرير التفتيش المالي والإداري عن قيام تزوير أعمال قامت بها الورشة، بينما قام بها فعليًا مقاولون من الباطن، وصرف مبالغ علي اصلاح معدات بالورشة لم يتم إصلاحها.

وتبين من خلال الفحص ارتكاب المسئولين بالورشة المركزية مخالفات مالية جسيمة متمثلة في تسهيل الاستيلاء علي المال العام واهداره والقيام بأعمال تزوير من شأنها الاستيلاء علي المال العام، ولقيامهم بالاستيلاء علي 8.66 طن من خامات حديد بإجمالي مبلغ 156 ألف جنيه.

كما تبين شراء قطع غيار لإصلاح بعض المعدات بالورشة بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه من شركات غير متخصصة في توريد قطع الغيار، والتلاعب والتزوير في مستندات الصرف من أجل الاستيلاء علي المال العام.

وتبين عدم تطبيق أحكام اللوائح المالية للموازنة والحسابات ولائحة المخازن مما أدى الي تسهيل الاستيلاء علي المال العام بإجمالي مبلغ مليون و 303 ألف و635 جنيه، ومخالفة أحكام القانون 89 لسنة 98 ولائحته التنفيذية.

وأشار التقرير إلى قيام المسئولين بشراء خامات حديد بإجمالي مبلغ 4 مليون و535 ألف و722 جنيه، عن طريق الانفاق المباشر وليس عن طريق المناقصات العامة أو المحددة.
loading...

ترشيحاتنا

محكمة الجنايات تكشف عن حرز يثبت لقاء جمع جون ماكين وخيرت الشاطر

ميدو يسخر من اختيارات المدير الفنى لمنتخب مصر لمباراة تونس

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

أمير قطر يتخذ قرارا خطيرا

إخلاء سبيل محاسب متهم باختلاس 15 مليون درهم بالغربية

السيسي: لم نسمح بخروج قارب هجرة غير شرعية من مصر منذُ عام 2016.. فيديو

أمير قطر المرتعش يدفع ثمن حمايته للإرهاب وخضوعه لـ أردوغان.. و18 شهرا من المقاطعة العربية.. محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد المنهار عبر تعديلات وزارية

السيسي: ما حدث في المنطقة العربية لم يكن مخططا وتكلفته كبيرة

الرئيس السيسي: حذرت من الانتحار القومي .. والتحرك غير مدروس يكلفنا الكثير .. فيديو

الوليد بن طلال : علاقتي بـ الملك سلمان جيدة.. ومقتنع بعدم معرفة ولي العهد بحادث خاشقجي

مصطفى مدبولي يكشف أهم مشروعات الشركات الصينية في مصر

مفاجأة .. الترجي يهدد بعدم خوض مباراة إياب نهائي إفريقيا أمام الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

ياسمين صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير خاصة.. صور

فيديو

طرح فيديو كليب الأغنية الرسمية لمنتدى شباب العالم من كل مكان
ياسر رزق: مصر واجهت الهجرة غير الشرعية بالمشروعات القومية .. فيديو
أحمد موسى: الإخوان مستمرون في إحداث الفتنة وضرب النسيج الوطني ..فيديو
أحمد موسى: السيسي يسعى لتأهيل الدولة بعد الانهيار في 2011
شاهد .. أصغر مشاركة فى منتدى شباب العالم رضيعة .. ووالدها يوضح السبب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟