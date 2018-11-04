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اقتصاد

تصديري الحاصلات الزراعية يستنكر مداهمات حماية المنافسة بسبب أزمة البطاطس

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:22 م
البطاطس
البطاطس
ولاء عبد الكريم
أعرب عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن استيائه من المداهمات والتجاوزات التي حدثت من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس بالسوق المحلية.

وأكد المجلس في بيانه، أنه ليس كيانا اقتصاديا ليتم توجيه اللوم له، وإنما هو كيان استشاري لوزير التجارة، وممثل لمجتمع تصدير الحاصلات الزراعية فقط، كما أنه لا يضم في عضويته إلا الكيانات المصدرة فقط، وليس له علاقة بالسوق المحلية نهائيا.

وأضاف البيان، أن جهود المجلس تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، بهدف تنمية الصادرات الزراعية المصرية على كافة مستويات العالم، فلا يصح أن يتم اتهامه بأزمات لا شأن له بها.

ويستعرض "صدى البلد" البيان كاملا والذي جاء من 8 بنود كالتالي:
تصديري الحاصلات الزراعية يستنكر مداهمات حماية المنافسة بسبب أزمة البطاطس
تصديري الحاصلات الزراعية يستنكر مداهمات حماية المنافسة بسبب أزمة البطاطس
تصديري الحاصلات الزراعية يستنكر مداهمات حماية المنافسة بسبب أزمة البطاطس
تصديري الحاصلات الزراعية يستنكر مداهمات حماية المنافسة بسبب أزمة البطاطس
تصديري الحاصلات الزراعية يستنكر مداهمات حماية المنافسة بسبب أزمة البطاطس
تصديري الحاصلات الزراعية يستنكر مداهمات حماية المنافسة بسبب أزمة البطاطس
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