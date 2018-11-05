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مرأة

السروال المضلع موضة الخريف .. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:14 ص
صدى البلد
ريهام قدري
تختلف الموضة كل عام، وقد عادت صيحة قماش المخمل المضلع إلى ساحة الموضة هذا الخريف بقوة وقد كانت التصاميم الرائجة لا تقتصر فقط على السترات بل أيضًا السروايل منها تلك الضيقة.

واللافت أن السراويل الضيقة بالقماش المضلع اتخذت ألوانًا كثيرة منها الداكنة ومنها الفاتحة والقوية كالزيتي والبني والكاروهات المختلفة.

واليكي بعض الصور لسروال الخريف المضلع بألوانه المختلفة.
السروال المضلع موضة الخريف .. صور
السروال المضلع موضة الخريف .. صور
السروال المضلع موضة الخريف .. صور
السروال المضلع موضة الخريف .. صور
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