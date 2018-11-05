السروال المضلع موضة الخريف .. صور

تختلف الموضة كل عام، وقد عادت صيحة قماش المخمل المضلع إلى ساحة الموضة هذا الخريف بقوة وقد كانت التصاميم الرائجة لا تقتصر فقط على السترات بل أيضًا السروايل منها تلك الضيقة.



واللافت أن السراويل الضيقة بالقماش المضلع اتخذت ألوانًا كثيرة منها الداكنة ومنها الفاتحة والقوية كالزيتي والبني والكاروهات المختلفة.



واليكي بعض الصور لسروال الخريف المضلع بألوانه المختلفة.