ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تعليم بني سويف تنظم معسكر إعداد القادة لاتحاد طلاب المديرية.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:50 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
أقامت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بإشراف محمد حسام الدين أحمد وكيل الوزارة، ورائد عام اتحاد طلاب المديرية، وسهام يوسف، وكيل المديرية ورائد عام اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية، والتنسيق مع اتحاد طلاب المديرية معسكر إعداد القادة لاتحاد طلاب المديرية في إطار الموضوع المحوري (الاتحادات الطلابية وبناء الإنسان المصري للمرحلتين الاعدادية والثانوية) في الفترة من 4/11 وحتى 8/11 بمقر نادي المعلمين ببني سويف بحضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام والشئون التنفيذية.

من ناحيته أكد درويش حيدر مدير عام التعليم العام أن الاتحادات الطلابية هي تنظيمات تربوية تعمل على تدعيم المبادئ والقيم وبناء الشخصية المصرية من خلال الانتخابات وممارسة الديمقراطية وترسيخها في نفوس الطلاب وتأصيل القيم بين الطلاب إلى جانب الإيمان بالوحدة الوطنية وتشجيع القدوة الطيبة.

وأضاف محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية أن الهدف من الاتحادات الطلابية هو تشجيع الطلاب على التفوق الدراسي وتدعيم روح الإبداع والابتكار وتدعيم روح الأسرة داخل المجتمع المدرسي والتعبير عن فكر الطلاب من خلال إجراء الانتخابات في جو من الديمقراطية.

وأشارت عزة إبراهيم مدير الاتحادات الطلابية إلى أن المعسكر يعمل على التأكيد على بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال إعداد جيل من القادة والعلماء من خلال العناية بالمتفوقين .

وأضافت مدير الاتحادات الطلابية أن برنامج المعسكر يشتمل على العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات التثقيفية وبدأ البرنامج باستقبال الطلاب وتحية العلم ثم محاضرة بعنوان الموضوع المحوري وكيفية تفعيله ثم محاضرة بعنوان كيف أكون قائدا ناجحا ؟ ثم لقاء مع النماذج الناجحة من القيادات الطلابية ثم محاضرة بعنوان كيف تضع برنامجك الإنتخابي وكيف تشارك في إعداد مبادرة ثم محاضرة بعنوان اختصاصات المكتب التنفيذي. 

وسوف يختتم المعسكر بإجراء انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب ثم زيارة المركز الاستكشافي للعلوم وشارك في المحاضرات أحمد عبد الجيد موجه أول المديرية ونوال قرني وحمادة عرفات بتوجيه عام التربية الاجتماعية.
تعليم بني سويف تنظم معسكر إعداد القادة لاتحاد طلاب المديرية.. صور
تعليم بني سويف تنظم معسكر إعداد القادة لاتحاد طلاب المديرية.. صور
تعليم بني سويف تنظم معسكر إعداد القادة لاتحاد طلاب المديرية.. صور
تعليم بني سويف تنظم معسكر إعداد القادة لاتحاد طلاب المديرية.. صور
loading...

ترشيحاتنا

مي حلمي تعود للشاشة مجددا بعد أزمة فسخ خطوبتها من محمد رشاد

متحدث البرلمان: الدستور المصرى يحتاج لتعديل.. فيديو

هبوط في أسعار النفط بسبب استثناءات العقوبات المفروضة على إيران

طريقة مبتكرة لتقديم أطباق المكرونة

السيسي: مبيسهرنيش غير مصر ودا من زمان وربنا شاهد

عضو تنسيقية الأحزاب: أمين اتحاد من أجل المتوسط وعد بتدريب 14 شابا

شاهد .. تعليق السيسي على صفقة القرن وموقف القضية الفلسطينية

سقوط أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة بالشرقية

براءة 10 سعوديين وكويتيين من تهمة حيازة سلاح خلال صيد غزلان مصرية مهددة بالانقراض

تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

السيسي يحذر الشعب التونسي: كل تخريب في الدولة هتدفعوا ثمنه.. فيديو

في ساعتين فقط.. تخلصي من تلف الشعر للأبد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟