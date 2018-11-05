تعليم بني سويف تنظم معسكر إعداد القادة لاتحاد طلاب المديرية.. صور





وسوف يختتم المعسكر بإجراء انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب ثم زيارة المركز الاستكشافي للعلوم وشارك في المحاضرات أحمد عبد الجيد موجه أول المديرية ونوال قرني وحمادة عرفات بتوجيه عام التربية الاجتماعية.

أقامت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بإشراف محمد حسام الدين أحمد وكيل الوزارة، ورائد عام اتحاد طلاب المديرية، وسهام يوسف، وكيل المديرية ورائد عام اتحاد طلاب المرحلة الإعدادية، والتنسيق مع اتحاد طلاب المديرية معسكر إعداد القادة لاتحاد طلاب المديرية في إطار الموضوع المحوري (الاتحادات الطلابية وبناء الإنسان المصري للمرحلتين الاعدادية والثانوية) في الفترة من 4/11 وحتى 8/11 بمقر نادي المعلمين ببني سويف بحضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام والشئون التنفيذية.من ناحيته أكد درويش حيدر مدير عام التعليم العام أن الاتحادات الطلابية هي تنظيمات تربوية تعمل على تدعيم المبادئ والقيم وبناء الشخصية المصرية من خلال الانتخابات وممارسة الديمقراطية وترسيخها في نفوس الطلاب وتأصيل القيم بين الطلاب إلى جانب الإيمان بالوحدة الوطنية وتشجيع القدوة الطيبة.وأضاف محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية أن الهدف من الاتحادات الطلابية هو تشجيع الطلاب على التفوق الدراسي وتدعيم روح الإبداع والابتكار وتدعيم روح الأسرة داخل المجتمع المدرسي والتعبير عن فكر الطلاب من خلال إجراء الانتخابات في جو من الديمقراطية.وأشارت عزة إبراهيم مدير الاتحادات الطلابية إلى أن المعسكر يعمل على التأكيد على بناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل من خلال إعداد جيل من القادة والعلماء من خلال العناية بالمتفوقين .وأضافت مدير الاتحادات الطلابية أن برنامج المعسكر يشتمل على العديد من الأنشطة وورش العمل والندوات التثقيفية وبدأ البرنامج باستقبال الطلاب وتحية العلم ثم محاضرة بعنوان الموضوع المحوري وكيفية تفعيله ثم محاضرة بعنوان كيف أكون قائدا ناجحا ؟ ثم لقاء مع النماذج الناجحة من القيادات الطلابية ثم محاضرة بعنوان كيف تضع برنامجك الإنتخابي وكيف تشارك في إعداد مبادرة ثم محاضرة بعنوان اختصاصات المكتب التنفيذي.