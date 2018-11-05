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انطلاق مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمدارس بني سويف

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
مسابقة القرآن الكريم
مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمدارس بني سويف
محمد عبد الحليم
أعلن محمد حسام الدين وكيل الوزارة عن بدء مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى المديرية أمس الأحد 4 نوفمبر ولمدة شهر بمدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية تمهيدا للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم.

وأكد وكيل الوزارة أن المسابقة يتم تنفيذها سنويا بهدف تشجيع الطلاب على مواصلة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وذلك بمشاركة جميع المدارس بمختلف المراحل وتتم من خلال ثلاث مستويات الأول القرآن الكريم كاملا والثاني حفظ من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس والثالث حفظ من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس.

وأضاف وكيل الوزارة أنه سيتم منح الطلاب الفائزين شهادات تقدير وجوائز مادية بالإضافة إلى المشرفين ويتم تصعيد الأول من كل مستوى للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هناك شروطا يتم تطبيقها على الطلاب المشاركين فلا يجوز الاشتراك في المسابقة لأي طالب حصل على جائزة في عام سابق في نفس المستوى ويجوز الاشتراك في مستوى أعلى كما لا يجوز أن يتقدم الطالب لأكثر من مستوى .

الجدير بالذكر أن المسابقة يتم تنفيذها بالتعاون بين إدارة العلاقات العامة بالمديرية وتوجيه عام التربية الإسلامية.
انطلاق مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمدارس بني سويف
انطلاق مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمدارس بني سويف
انطلاق مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمدارس بني سويف
انطلاق مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية بمدارس بني سويف
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