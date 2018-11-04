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مرأة

استخدام المنشفة لتجفيف الوجه عادة مدمرة للفتيات

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:50 م
صدى البلد
ريهام قدري
يعتبر الاعتناء بصحة البشرة هو أمر ضروري جدًا ولا يتطلب مجهودًا كبيرًا ، ولكن هناك بعض العادات اليومية "الخاطئة" و"المضرة" لتي نفعلها التي تؤثر علي صحة البشرة ونضارتها،

وقد نشر موقع brightside المعني بالصحة والجمال عادة يومية مدمرة لن يتوقعها احد تؤثر علي صحة البشرة ونضارتها وهي :

استخدام المنشفة لتجفيف الوجه، حيث إن استخدام المنشفة لتجفيف الوجه يمكن أن يؤدي الى الضرر، إذ إن هذه الأنسجة الرطبة هي بيئة مثالية للنمو البكتيري الذي يؤدي إلى التهاب الجلد، بالإضافة إلى ذلك، فإن تنشيف البشرة بواسطة المنشفة عن طريق الفرك يسبب تلف الجلد.
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