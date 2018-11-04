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مميش: لدينا 146 مشروعا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:26 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن نسبة الاستثمار بمنطقة قناة السويس ارتفعت كثيرا، لافتا إلى أن منطقة شرق بورسعيد اقتربت من انتهاء إصلاح التربة بها.

وأضاف "مميش"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبدالحميد" المٌذاع عبر فضائية "تن"، أن منطقة قناة السويس تتحسن كل يوم عن اليوم الذي قبله بتحسن البنية التحتية والقوانين الاقتصادية المرنة التي تصدر من وزارة الاستثمار.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس تعتبر أمل كبير للمصريين، مشيرا إلي أن هناك أكثر من 146 مشروعا بالمنطقة الاقتصادية.
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