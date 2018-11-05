الفلاحين تقدم روشتة للمزارعين استعدادا لموسم الشتاء: على الوزارة تقديم توعية وإرشاد..استخدام الصوب يحمي المحاصيل.. وهيئة الأرصاد لها دور مهم

نقيب الفلاحين:
وزارة الزراعة عليها توعية وإرشاد الفلاحين خلال الشتاء
اتحاد الفلاحين:
اتحاد الفلاحين:
استخدام الصوب الزراعية يحمي المحاصيل خلال فصل الشتاء
هيئة الأرصاد لها دور مهم في توعية الفلاحين
يبدأ الموسم الشتوى مع أوائل ديسمبر، ومن المتوقع أن يكون موسما قارس البرودة هذا العام ، مما سيكون له بالتأكيد أثر على المحاصيل الزراعية، وننشر من خلال التقرير التالي مجموعة من الإرشادات للحفاظ على المحاصيل خلال فصل الشتاء ..
حول هذا الشأن قال الدكتور محمد علي فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ، إن موسم المناخ الشتوي يبدأ فعليًا أوائل ديسمبر، وينتهي مناخياً منتصف فبراير، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون شتاء متقلص الفترة، ولكنه قارس البرودة ويتخلله موجات صقيع شديدة.
وأشار "فهيم" إلى أن شتاء 2019 هو عام الندوة المتأخرة على البطاطس الشتوية والصيفية، وإعفان التقاوي على البطاطس الصيفية والجرب العادي، والعفن الرمادي وتبقعات ولفحات الأوراق في الفراولة، و البياض الزغبي واللفحة الأرجوانية على البصل، والتبقع البكتيري والندوة المبكرة على الطماطم.
وأوضح أن أنظمة التنبؤ بالأمراض سيكون لها دور فعال جداً خلال هذه السنة، لتوقع قيام "الدورة" الأولى من هذه الاصابات.
وفي البداية أكد حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن المحاصيل الزراعية في مصر تتعرض خلال فصل الشتاء لعدد من موجات الصقيع والتي تؤثر على عدد من المحاصيل الزراعية وتتسبب في تلفها، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك توعية وإرشاد زراعي للفلاحين.
وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المصدات والصوب الزراعية لها أهمية أيضا لقدرتها على حماية المحاصيل من الصقيع أو التقلبات الجوية وأيضا يجب التخلص من الحشائش الطويلة باستمرار حتى لا تتواجد فيها الحشرات والديدان.
وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب اتباع عدة خطوات لحماية المحاصيل الزراعية خلال فصل الشتاء وأهمها اختيار المحاصيل ومعرفة الوقت المناسب لزراعتها وأيضا يجب شراء المبيدات الزراعية السليمة من الأماكن المصرح بها فقط من الجمعيات والمراكز الزراعية.
كما طالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بالتعاون والاستعداد الكامل من أجل حماية المحاصيل والأراضي الزراعية لمواجهة مخاطر السيول أثناء فصل الشتاء وتوفير مخرات لمياه الأمطار.
وأوضح فرج في تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك عددا من المحافظات في مصر تتعرض إلى موجات من الأمطار التي تصل إلى حد السيول، منوها بأن درجات الحرارة المنخفضة قد تتسبب في موت النباتات والمحاصيل لذا يجب استخدام الصوب الزراعية لحمايتها.
وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن أهم المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها خلال موسم فصل الشتاء هى القمح والطماطم الشتوى والفول البلدي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون من هيئة الإرصاد لتقديم الإرشادات للمزارعين ومواعيد التقلبات الجوية.
هيئة الأرصاد لها دور مهم في توعية الفلاحين
يبدأ الموسم الشتوى مع أوائل ديسمبر، ومن المتوقع أن يكون موسما قارس البرودة هذا العام ، مما سيكون له بالتأكيد أثر على المحاصيل الزراعية، وننشر من خلال التقرير التالي مجموعة من الإرشادات للحفاظ على المحاصيل خلال فصل الشتاء ..
حول هذا الشأن قال الدكتور محمد علي فهيم، وكيل المعمل المركزي للمناخ، إن موسم المناخ الشتوي يبدأ فعليًا أوائل ديسمبر، وينتهي مناخياً منتصف فبراير، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون شتاء متقلص الفترة، ولكنه قارس البرودة ويتخلله موجات صقيع شديدة.
وأشار "فهيم" إلى أن شتاء 2019 هو عام الندوة المتأخرة على البطاطس الشتوية والصيفية، وإعفان التقاوي على البطاطس الصيفية والجرب العادي، والعفن الرمادي وتبقعات ولفحات الأوراق في الفراولة، و البياض الزغبي واللفحة الأرجوانية على البصل، والتبقع البكتيري والندوة المبكرة على الطماطم.
وأوضح أن أنظمة التنبؤ بالأمراض سيكون لها دور فعال جداً خلال هذه السنة، لتوقع قيام "الدورة" الأولى من هذه الاصابات.
وفي البداية أكد حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن المحاصيل الزراعية في مصر تتعرض خلال فصل الشتاء لعدد من موجات الصقيع والتي تؤثر على عدد من المحاصيل الزراعية وتتسبب في تلفها، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك توعية وإرشاد زراعي للفلاحين.
وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المصدات والصوب الزراعية لها أهمية أيضا لقدرتها على حماية المحاصيل من الصقيع أو التقلبات الجوية وأيضا يجب التخلص من الحشائش الطويلة باستمرار حتى لا تتواجد فيها الحشرات والديدان.
وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب اتباع عدة خطوات لحماية المحاصيل الزراعية خلال فصل الشتاء وأهمها اختيار المحاصيل ومعرفة الوقت المناسب لزراعتها وأيضا يجب شراء المبيدات الزراعية السليمة من الأماكن المصرح بها فقط من الجمعيات والمراكز الزراعية.
كما طالب محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بالتعاون والاستعداد الكامل من أجل حماية المحاصيل والأراضي الزراعية لمواجهة مخاطر السيول أثناء فصل الشتاء وتوفير مخرات لمياه الأمطار.
وأوضح فرج في تصريحات لـ صدى البلد، أن هناك عددا من المحافظات في مصر تتعرض إلى موجات من الأمطار التي تصل إلى حد السيول، منوها بأن درجات الحرارة المنخفضة قد تتسبب في موت النباتات والمحاصيل لذا يجب استخدام الصوب الزراعية لحمايتها.
وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن أهم المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها خلال موسم فصل الشتاء هى القمح والطماطم الشتوى والفول البلدي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون من هيئة الإرصاد لتقديم الإرشادات للمزارعين ومواعيد التقلبات الجوية.