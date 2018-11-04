الشباب والرياضة تتدخل لحل مشكلة إتحاد الكاراتيه مع السفارة الإسبانية بالقاهرة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتدخل الفوري لدى سفارة إسبانيا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، لحل مشكلة سفر البعثة المصرية المشاركة في بطولة العالم التى ستقام بإسبانيا خلال الفترة من 2 الى 12 نوفمبر 2018.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة لا تدخر جهدا في دعم كافة الاتحادات الرياضية، من أجل النهوض بالرياضة المصرية، وكذلك مساعدة الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية، في مواجهة وحل الأزمات التي من الممكن أن تكون عائقا في مسيرة الاتحادات نحو تحقيق البطولات والألقاب الرياضية.
يذكر أن منتخب مصر للكاراتيه يشارك في بطولة العالم بإسبانيا المقامة خلال الفترة من 2 الى 12 نوفمبر 2018، حيث قامت سفارة إسبانيا بإعطاء التأشيرات للبعثة المصرية عدا 9 أفراد "5 لاعبين و4 من الجهاز الإدارى"، وبعد تدخل الوزارة قامت السفارة الإسبانية بإعطاء التأشيرات لكافة أفراد البعثة، وسوف تغادر البعثة فجرا إلى إسبانيا للمشاركة في البطولة.