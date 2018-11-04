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تعليق ناري من أحمد موسى بعد مقتل 19 إرهابيا متورطين في حادث المنيا

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:31 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
عقّب الإعلامي أحمد موسى، على مقتل 19 إرهابيًا متورطين في هجوم حادث المنيا الإرهابي على يد قوات الشرطة، قائلًا: "العمليات سوف تستمر لأن هناك شركاء آخرين مطلوب تصفيتهم أو القبض عليهم". 

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشرطة المصرية ستواجه العناصر الإرهابية وفي حالة استسلامهم سوف تقوم بالقبض عليها، وفي حالة المقاومة ستصفيهم.

ووجه الإعلامي، تحية لرجال الشرطة على مجهوداتهم في القضاء على الإرهاب، قائلاً: "أبطال.. جابوا حق ولادنا خلال 48 ساعة.. وده مصير الإرهابي الإخواني وحق ولادنا مش هيتساب.. وأجهزة المعلومات على أعلى مستوى".

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