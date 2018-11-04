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أشرف صبحي يكشف السبب الرئيسى لتحقيق الألعاب الرياضية نتائج سلبية

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:39 م
صدى البلد
حسام الحارتي
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ممارسة كرة القدم وتشجيعها متداولة على مدار التاريخ، وهذا هو السبب الرئيسي للاهتمام بها داخل الدولة، معلقا "عشق المصريين لكرة القدم اثر سلبيا على الاهتمام بالألعاب الأخرى".

وأضاف صبحي في "تصريحات تلفزيونية" أن لاعبي الألعاب الرياضية الاخرى لا يحصلون علي نفس امكانيات لاعبي كرة القدم، مؤكدا ان ذلك يكون له عائد سلبي على اللاعبين وعدم تحقيق إنجازات.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تحفيز اللاعبين الدوليين في الألعاب الفردية، من أجل تحقيق المكاسب، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تحقيق بطولات في كافة الألعاب الجماعية والفردية.
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