أشرف صبحي: منتدى الشباب حظي بحضور كبير من وزراء الشباب من كل العالم

هنَّأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشباب المصري بهذا العرس الكبير تحت مسمى منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة السلام "شرم الشيخ".





وأوضح "صبحي"، خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك تواجدًا كبيرًا من شباب العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والذي أصبح كيانًا كبيرًا على المستوى العالمي يسابق عليه الشباب بكل جنسياتهم، سواء بالتواجد أو المشاهدة.





وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن هناك لفيفًا كبيرًا من قيادات دول العالم ووزراء الشباب والرياضة من مختلف بقاع العالم، مضيفًا أنه حظي بعدد من اللقاءات مع مجموعة من وزراء الشباب بمختلف الجنسيات للنقاش وتبادل الآراء المختلفة.