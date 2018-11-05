ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

شرطة التعمير : ضبط وإزالة 61 مخالفة إدارية متنوعة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:13 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
وجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية حملة أمنية مكبرة بمدن (القاهرة الجديدة ، العبور ، بدر ، الشروق ، 6 أكتوبر ، الشيخ زايد ، 15 مايو ، العاشر من رمضان ، دمياط الجديدة ، برج العرب الجديدة ، الساحل الشمالى ، السادات ، بنى سويف الجديدة ، النوبارية الجديدة ) لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، وضبط المتعدين على المال العام .

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وإزالة 61 مخالفة إدارية متنوعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع .
loading...

ترشيحاتنا

وائل جمعة: الأهلي هو الحياة ولم يسرق الفوز من الترجي وعلى المغرضين التوقف

خالد بيومي يسخر من استبعاد وليد سليمان ومحمود علاء من قائمة منتخب على طريقته

ثأر في عز الضهر.. الداخلية تقتل 19 إرهابيا استهدفوا مواطنين فى المنيا بعد تحديد موقعهم داخل الصحراء

5 نصائح لمكياج عيد الحب.. صور

رسالة إلى الشعب التونسي قبل مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا ..فيديو

أمير قطر المرتعش يدفع ثمن حمايته للإرهاب وخضوعه لـ أردوغان.. و18 شهرا من المقاطعة العربية.. محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد المنهار عبر تعديلات وزارية

كلب ينهش جسد رضيعة حتى الموت أمام أمها فى فناء المنزل .. صور

أجيرى يطيح بعواجيز منتخب مصر استعدادا لـ مونديال 2022

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير تونس

شاهد .. أكل البشر الأرجواني يلتهم وجه فتاة بالكامل

الاتحاد الجزائري يرفض طلب نظيره التونسي بإيقاف مهدي عبيد.. فيديو

أخطر خنفساء في العالم تهدد نخيل مصر.. تفرز ماء نار يحرق التمور.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري فى العاشر من رمضان وإصابة قائدها .. صور

فيها حاجة حلوة.. هكذا أبدع طلاب بني سويف في تجميل أسوار المدارس وحوائط المدينة.. فيديو وصور

فيديو

أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو
المتحدث باسم البرلمان: بعض مواد الدستور تحتاج إلى التعديل لمواكبة الواقع

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟