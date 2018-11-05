شرطة التعمير : ضبط وإزالة 61 مخالفة إدارية متنوعة

وجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية حملة أمنية مكبرة بمدن (القاهرة الجديدة ، العبور ، بدر ، الشروق ، 6 أكتوبر ، الشيخ زايد ، 15 مايو ، العاشر من رمضان ، دمياط الجديدة ، برج العرب الجديدة ، الساحل الشمالى ، السادات ، بنى سويف الجديدة ، النوبارية الجديدة ) لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة ، وضبط المتعدين على المال العام .



أسفرت جهود الحملة عن ضبط وإزالة 61 مخالفة إدارية متنوعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كافة الوقائع .