ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع ادارة المرور بالمحافظة بقيادة العميد محمد لبنة مدير الادارة بالاشتراك مع مديرية الصحة حملة مكبرة بالمحافظة لإجراء التحاليل الفورية على الطرق لضبط السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة.





تم إجراء التحاليل لعدد 25 سائقا ما أسفر عن ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.



