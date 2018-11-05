ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 4 سائقين لقيادتهم تحت تأثير المخدرات بالمنوفية

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع ادارة المرور بالمحافظة بقيادة العميد محمد لبنة مدير الادارة بالاشتراك مع مديرية الصحة حملة مكبرة بالمحافظة لإجراء التحاليل الفورية على الطرق لضبط السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة.

تم إجراء التحاليل لعدد 25 سائقا ما أسفر عن ضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.

وأكد اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية استمرار الحملات بشكل مكثف على الطرق لضبط السائقين الذين يتعاطون المواد المخدرة ولضبط الحالة المرورية.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق الرئيس السيسي على مقتل جمال خاشقجي

أطعمة تحافظ على صحة شرايين القلب وطرد الكوليسترول

نجلا خاشقجي يكشفان حقيقة انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين

أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد تضرب كفر الشيخ

السيسي يكشف عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى بعد تجاهل اختيار وليد سليمان فى قائمة المنتخب

مي حلمي تعود للشاشة مجددا بعد أزمة فسخ خطوبتها من محمد رشاد

برزينتشين تكشف حقيقة رشوة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي

شاهد .. مجموعة من المراهقين يوجهون الإهانات لسيدة مريضة عقليًا بالبصق والبيض

تعرف على حكم لقاء الزمالك وحرس الحدود في الدوري غدا

قصة فرغلي باشا ملك القطن.. صعيدي تعلم الفرنسية والإنجليزية ورفض منصب وزارة المالية

متحدث النواب يكشف حقيقة إعداد مشروع قانون بشأن حظر ارتداء النقاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟