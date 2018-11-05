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حوادث

ضبط 274 حالة إشغال طريق في القاهرة خلال 24 ساعة

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 02:22 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من شوارع وميادين العاصمة ، لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام.

وبحسب بيان،  الأحد، تمكنت الحملة في مجال المرافق عن ضبط 1356 إزالة إدارية ، و274 إشغال طريق، و74 بائع جائل ، و14 عربة لبيع الخضار والفاكهة ، و100 محضر تلوث بيئة ، و138 محضر إدارة بدون ترخيص، و22 لافتة إعلانات بدون ترخيص، و7 فاترينة لبيع المأكولات.

وفى مجال المرور تم ضبط "2497 تكبيل سيارة مخالفة ، 42 تعطيل حركة المرور ،707 سحب تراخيص ، 3662 مخالفات نموذج 125، 21 طمس لوحات ، 54 انتظار فى الممنوع ، 17 ملصقات ومعلقات، 100 مخالفة شروط الترخيص، 36 حظر سير النقل، 36 القيادة دون رخصة ، 29 بدون رخصة تسيير ، 141 إنبعاث دخان "بيئة"، 129 أمن ومتانة ، 2 مركبة توك توك".

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصرى، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال.
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